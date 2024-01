Bimba di 5 anni cade dal secondo piano: è grave

Un grave incidente si è verificato nella mattinata di oggi a Caivano, in provincia di Napoli. Una bambina di soli 5 anni è precipitata dal secondo piano di un palazzo in via Volta, facendo un volo di diversi metri.

Fortunatamente la sua caduta è stata attutita dai fili del bucato tesi nel cortile condominiale, evitando conseguenze ancora più gravi. La piccola, soccorsa tempestivamente, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Santobono di Napoli, dove è stata ricoverata in prognosi riservata.

Le sue condizioni sono giudicate gravi dai medici. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità. Si ipotizza al momento un tragico incidente domestico, ma gli inquirenti mantengono il più stretto riserbo