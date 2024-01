Paura sul volo Ryanair Pisa-Palermo, spia segnala guasto: attivata procedura d’emergenza

Una spia di malfunzionamento nei sistemi di atterraggio ha fatto scattare l’allarme durante il volo Ryanair Pisa-Palermo.

Come riportato da Repubblica, il volo FR 9514 era decollato dall’aeroporto Galileo Galilei di Pisa alle 20:43 ed era diretto all’aeroporto Falcone e Borsellino di Palermo. Quando il Boeing 737-800 si è avvicinato alla destinazione, una spia ha segnalato un problema tecnico ai sistemi di atterraggio. È stata immediatamente attivata la procedura d’emergenza prevista per questi casi.

I vigili del fuoco e il personale del 118 si sono mobilitati e hanno allestito il dispositivo di soccorso nello scalo palermitano, pronti per un eventuale atterraggio d’emergenza. Fortunatamente l’aereo, dopo aver sorvolato lo scalo per alcuni minuti, è riuscito ad atterrare in sicurezza alle 23:15.