Incidente stradale a Misilmeri, tamponamento tra due auto

Questa mattina si è verificato un incidente stradale lungo la Palermo-Agrigento nel territorio di Misilmeri, in provincia di Palermo. Nel sinistro sono rimaste coinvolte una Fiat Panda e una Volvo, con quest’ultima che ha tamponato la prima vettura.

I conducenti di entrambe le auto, dopo le prime cure mediche sul posto, sono stati trasportati. Entrambi sono stati portati in ospedale per accertamenti. Non si registrano feriti gravi.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Lercara Friddi per effettuare i rilievi e gestire la viabilità, rimasta congestionata per diverso tempo. Si indaga sulla dinamica dell’accaduto.