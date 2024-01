Dramma familiare a Palermo, madre strangola la figlia

Dramma familiare a Palermo, in via del Visone nel quartiere Bonagia. Una donna, in preda alla disperazione, ha strangolato la figlia quarantenne nella loro abitazione. Stando alle prime ricostruzioni, la vittima soffriva da tempo di una grave forma di depressione. Dopo il delitto, la madre ha chiamato i soccorsi, confessando subito quanto aveva fatto.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna, e gli agenti della squadra mobile che hanno avviato le indagini, ascoltando la confessione della madre.

Un dramma della disperazione quello accaduto nel capoluogo siciliano, su cui gli inquirenti dovranno fare luce per ricostruire quanto realmente successo.