Nonna Nicuzza compie 102 anni: una vita tra lavoro e famiglia a Marsala

Mattia Angi, per tutti nonna Nicuzza, lo scorso 1 gennaio ha tagliato il traguardo dei 102 anni. La signora, vedova di Francesco Rubino, ha ricevuto la visita del Presidente del Consiglio comunale Vincenzo Sturiano e dell’Assessore Salvatore Agate, che a nome dell’Amministrazione Grillo le hanno portato un mazzo di rose e il gagliardetto della città per congratularsi con lei.

Nonna Nicuzza li ha ringraziati con affetto. Una vita, la sua, dedicata al lavoro e alla famiglia. Con il marito Francesco aveva trascorso circa dieci anni in Svizzera per motivi di lavoro, per poi fare ritorno a Marsala, dove aveva gestito un negozio di alimentari in contrada Paolini.

Ha avuto due figli, Rosa e Antonino, purtroppo scomparso prematuramente a soli 20 anni. Oggi sono tre i nipoti e cinque i pronipoti che le fanno compagnia e che rappresentano i suoi più cari affetti. Nonostante l’età avanzata, nonna Nicuzza gode ancora di piena lucidità ed è stata felice di festeggiare con i suoi cari questo straordinario traguardo.