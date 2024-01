La siciliana Marika Faraci ad Avanti un altro: un uragano travolge Bonolis e Laurenti

L’irrefrenabile carica di Marika Faraci ad “Avanti un altro”

È durata poco ma è stata sicuramente un’esperienza indimenticabile quella vissuta dall’insegnante e modella palermitana Marika Faraci ad “Avanti un altro”, popolare quiz preserale di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

Originaria di Villaciambra, frazione di Monreale, la ventottenne Marika si è presentata in trasmissione come un vero e proprio uragano, travolgendo i conduttori con il suo carattere esuberante e chiacchierone. Appena entrata in studio, ha iniziato a parlare a raffica della sua vita, senza che Bonolis e Laurenti riuscissero a fermarla: “Ho ventotto anni, non sono sposata e non ho figli. Di professione… work in progress. Sono laureata in marketing e comunicazione, mi occupo di organizzazione eventi e campagne pubblicitarie social, ma adesso ho preso la specializzazione da insegnante di sostegno nelle scuole superiori e sono contenta che la mia famiglia adesso possa finalmente comprendere che lavoro faccio”.

Un fiume in piena difficile da arginare

Un fiume in piena inarrestabile, tanto che un esasperato Luca Laurenti ha commentato ironicamente: “Ho capito perché è single!”. Pronta la replica di Marika: “Non sono sposata, ma…mi vogliono!”. Un siparietto esilarante che ha strappato fragorose risate e applausi al pubblico in studio.

L’appello per i precari siciliani

La simpatica siciliana ha poi colto l’occasione della sua partecipazione al programma per accendere i riflettori sul problema del precariato che affligge tanti giovani insegnanti di sostegno in Sicilia, spesso costretti ad attendere anni prima di poter ottenere un incarico.

Superato il momento di presentazione, è arrivato per Marika il fatidico quiz. Visibilmente emozionata, la concorrente ha ammesso candidamente di non conoscere molto bene il meccanismo del gioco. Una confessione che si è rivelata fondata, visto che la monrealese è incappata subito in due domande di musica che le sono state fatali, decretandone l’eliminazione.

L’eliminazione non frena l’entusiasmo

Nonostante l’uscita di scena repentina, Marika è comunque riuscita a guadagnarsi gli applausi del pubblico e dei suoi tifosi di Palermo, che sui social hanno apprezzato la sua verve. La giovane ha salutato con entusiasmo e un pizzico di rammarico, consapevole però di aver vissuto un’esperienza televisiva divertente e stimolante. Per lei una parentesi di leggerezza prima di rituffarsi con impegno nel nuovo percorso di insegnante di sostegno.