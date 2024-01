Lutto a Pantelleria, è morto a 34 anni il dj Gianluca Valenza

La comunità di Pantelleria è in lutto per la prematura scomparsa di Gianluca Valenza, 34 anni, figlio del consigliere comunale Giovanni. Gianluca, conosciuto sull’isola per la sua attività di DJ durante feste ed eventi, è deceduto per cause ancora da chiarire.

La notizia della sua morte ha destato grande sgomento e incredulità tra parenti, amici e conoscenti, che si dicono addolorati per la perdita del giovane. Numerosi i messaggi di cordoglio giunti alla famiglia Valenza da parte delle autorità locali.

Il sindaco di Pantelleria Fabrizio D’Ancona e l’Amministrazione comunale hanno espresso “profondo dolore” e le più sentite condoglianze. Anche il gruppo LeAli per Pantelleria, tramite un post su Facebook, si è stretto intorno ai familiari, ricordando l’entusiasmo e la vitalità di Gianluca.

La direzione regionale del Movimento per l’Autonomia, con una nota del dirigente Angelo Rocca, ha manifestato vicinanza al consigliere Giovanni Valenza e a tutti i suoi cari, in questo momento di immenso dolore.

L’intera isola si stringe attorno alla famiglia colpita da questa tragica perdita. Gianluca verrà ricordato come un ragazzo pieno di vita e sempre pronto a portare allegria con la sua musica.