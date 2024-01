Maltempo in arrivo, allerta meteo gialla Sicilia: prevista neve sui monti

La Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo gialla per la giornata di domani, 6 gennaio, in Sicilia a causa del maltempo che interesserà tutta l’isola. Sulla base delle previsioni meteo, sono attese piogge sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, in particolare sulla Sicilia meridionale e occidentale, con quantitativi di pioggia cumulati da deboli a localmente moderati.

I fenomeni assumeranno carattere nevoso a partire dai 1400-1500 metri di quota. Quindi la neve potrebbe cadere copiosa sui rilievi più alti della Sicilia.

Temporali e venti forti previsti in tutta la Sicilia

Non si escludono isolati temporali sul resto della regione, con piogge generalmente deboli. Le temperature subiranno un calo, con minime in aumento e massime in diminuzione. I venti soffieranno forti o molto forti, con raffiche di burrasca, da Nord-Ovest sulla Sicilia occidentale e meridionale e dai quadranti occidentali sul resto dell’isola.

Mareggiate e onde molto agitate lungo le coste

Previste mareggiate sul Tirreno centro-meridionale, sullo Stretto di Sicilia e sullo Ionio, che diverranno agitati o molto agitati. La Protezione Civile raccomanda di prestare la massima attenzione negli spostamenti e di mettere in atto le misure previste nei piani di protezione civile. Le autorità invitano a limitare gli spostamenti allo stretto necessario e di fare attenzione alle aree esposte a rischio idrogeologico.

Miglioramento previsto dalla serata

Gli esperti prevedono che il maltempo proseguirà per tutta la giornata di domani, con un graduale miglioramento atteso dalla serata.