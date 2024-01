Ritrovato a Francoforte il 20enne scomparso Federico Lo Savio

Grande apprensione e sollievo ad Alia, piccolo centro in provincia di Palermo, per la vicenda di Federico Lo Savio, il ventenne scomparso da alcuni giorni a Francoforte dove si trovava in vacanza con amici. Dopo ore di silenzio e di vani tentativi di contattarlo da parte dei familiari, è arrivata la notizia che Federico è stato ritrovato e si trova ricoverato in un ospedale di Francoforte.

A dare l’annuncio è stato il sindaco di Alia Antonino Guccione, che ha dichiarato: “Stiamo tutti attendendo notizie. Non appena possibile i familiari andranno in Germania per poter riabbracciare Federico”. Al momento non sono ancora note le condizioni del giovane né i motivi del suo ricovero, si sa solo che alcuni membri della comunità di Alia presenti a Francoforte si stanno recando in ospedale per avere informazioni.

Federico, 20 anni, era partito per la Germania con un gruppo di amici. Avrebbe dovuto prendere l’aereo per tornare in Italia al termine della vacanza, ma non si è mai presentato al gate. Da quel momento si sono perse le sue tracce e i familiari hanno lanciato appelli sui social e presentato denuncia di scomparsa.

La cugina Giada e l’autotrasportatore Nino Giunta, che lavora tra Palermo e la Germania, hanno diffuso messaggi per chiedere a chiunque avesse notizie di contattarli. Dopo ore di silenzio e apprensione, la bella notizia del ritrovamento, anche se restano da chiarire le circostanze e le condizioni del ragazzo.