Terrificante incidente frontale sulla SS187 a Trappeto

Un drammatico incidente stradale si è verificato nella tarda mattinata di oggi in contrada Cerasella, a Trappeto, in provincia di Palermo. Secondo una prima ricostruzione, uno scontro frontale quasi frontale ha coinvolto un mezzo pesante e un’utilitaria che procedevano in direzioni opposte lungo la Statale 113.

L’impatto, stando alle prime informazioni, è stato molto violento. I passeggeri della vettura, pare ci fosse anche un bambino a bordo, hanno avuto la peggio e sono rimasti feriti. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 che hanno prestato i primi soccorsi ai feriti per poi trasportarli d’urgenza all’ospedale di Partinico.

I rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente sono affidati ai Carabinieri della locale stazione. La Statale 113 è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso.

Seguiranno eventuali aggiornamenti