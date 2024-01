Schianto di Capodanno, muore stimato primario siciliano: bimbo di 6 anni gravissimo

Tragedia a Capodanno in provincia di Ragusa. Un grave incidente frontale è avvenuto il 31 dicembre scorso sulla strada statale 194 tra Modica e Pozzallo. Nello scontro tra una Opel Corsa e una Fiat Tipo ha perso la vita l’ex primario dell’ospedale Umberto I di Siracusa, Angelo Giudice, 74 anni. Oltre alla vittima ci sono stati sei feriti tra cui due bambini, uno di sei anni originario di Siracusa, ricoverato in prognosi riservata.

L’impatto frontale tra i due veicoli è stato violentissimo. Per l’ex primario del reparto di Chirurgia dell’ospedale siracusano non c’è stato nulla da fare. Gli altri feriti, quattro dei quali versano in gravi condizioni, sono stati trasportati negli ospedali di Modica e Vittoria.

Sulla tragedia indaga la Procura di Ragusa che ha aperto un fascicolo per omicidio stradale. I Carabinieri stanno effettuando i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente mortale avvenuto nella notte di Capodanno. Si cerca di capire le cause che hanno portato allo scontro frontale costato la vita all’ex primario Giudice.