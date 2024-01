Inferno sulla Statale, un morto e 6 feriti tra cui 2 bambini

Ancora un incidente mortale in Sicilia. È già il secondo sull’isola nel 2024 che non sembra essere iniziato nel migliore dei modi. Ieri, giorno di Capodanno,nella tarda serata un’altra tragedia è avvenuta nel Ragusano.

Secondo le prime ricostruzioni, due automobili si sono scontrate frontalmente sulla SS194 Modica-Pozzallo. Si è trattato di un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo ad un uomo di 74 anni, originario di Siracusa. In tutto sono 6 i feriti, tra cui due bambini.

Lo schianto frontale è avvenuto fra una Opel Corsa, che era diretta a Modica, e una Fiat Tipo, diretta a Pozzallo. Allertati i soccorsi, sul posto sono giunte diverse ambulanze del 118, i vigili del fuoco, i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Modica e gli agenti della polizia di Stato. I soccorritori non hanno potuto fare altro che accertare la morte del 74enne e prestare le prime cure ai sei feriti per poi trasportarli nei pronto soccorso degli ospedali di Modica e Ragusa.

La strada statale è stata prima chiusa al traffico per consentire i soccorsi, i rilievi e poi riaperta su una sola corsia in attesa della rimozione dei mezzi e della messa in sicurezza della strada.