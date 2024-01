Giorgia e Isabel sono le prime nate nel 2024 in Sicilia

La mezzanotte di Capodanno ha portato una doppia gioia all’ospedale Garibaldi Nesima di Catania, dove a cavallo del nuovo anno sono venute alla luce due bambine.

Proprio allo scoccare della mezzanotte, tra il tripudio di botti e fuochi d’artificio, è nata Isabel, una bellissima bimba di 3970 grammi, figlia di Jessica e Rocco. Pochi istanti dopo, l’equipe ostetrica e ginecologica guidata dal Prof. Giuseppe Ettore ha assistito anche alla nascita di Giorgia, di 3850 grammi, figlia di Angela e Gabriele.

Si è trattato in entrambi i casi di parti spontanei che hanno reso ancora più emozionante l’inizio del nuovo anno per le due neo-famiglie e per il personale del reparto maternità del nosocomio catanese. Le due piccole stanno bene e la loro nascita segna simbolicamente l’alba di un 2023 che si apre all’insegna della speranza.