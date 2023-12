Sforna pane con la luce a scrocco: arrestato panettiere a Bagheria

I carabinieri della compagnia di Bagheria hanno effettuato una maxi operazione che ha portato a tre arresti nel comune in provincia di Palermo. I controlli messi in atto dai militari dell’Arma si sono intensificati in vista delle festività natalizie per garantire maggiore sicurezza sul territorio.

In particolare, i carabinieri della stazione di Bagheria sono intervenuti insieme ai tecnici dell’Enel all’interno di un panificio del posto, dove hanno accertato un allaccio abusivo alla rete elettrica. L’esercente è stato arrestato con l’accusa di furto aggravato di corrente e posto agli arresti domiciliari su disposizione del pubblico ministero.

In un’altra operazione, sempre a Bagheria, i militari dell’Arma hanno arrestato un 27enne che era già sottoposto ad una misura di sicurezza. Il giovane nascondeva nella sua abitazione diverse dosi di hashish, materiale per il taglio e il confezionamento della droga, oltre a più di 500 euro in contanti ritenuti provento dell’attività di spaccio. Anche per lui si sono aperte le porte del carcere.

Infine, i carabinieri della stazione di Santa Flavia hanno fermato nel comune di Bagheria un 22enne trovato in possesso di 30 grammi di hashish già divisi in dosi e di circa 350 euro in contanti, probabilmente frutto dell’attività illecita. Il giovane è stato arrestato e portato in carcere con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli arresti sono stati convalidati dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Termini Imerese.