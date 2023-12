Drammatico incidente stradale sulla SS114: muore una ragazza di 18 anni

Un terribile incidente stradale si è verificato nella notte tra sabato e domenica sul viale Jonio di Acireale, lungo la Strada Statale 114. Due auto si sono scontrate frontalmente per cause ancora in corso di accertamento. Nell’impatto una ragazza di soli 18 anni ha perso la vita.

Altre 5 persone, tutte residenti a Taormina, sono rimaste ferite nello schianto e trasportate in ospedale dalle ambulanze del 118. Sul posto sono intervenuti prontamente anche i carabinieri e i vigili del fuoco del distaccamento di Acireale, che hanno messo in sicurezza i veicoli incidentati e gestito la viabilità nel tratto stradale interessato.

La dinamica e le cause dello scontro frontale sono ora al vaglio delle forze dell’ordine. L’ennesima giovane vittima sulle strade siciliane lascia sgomenta l’intera comunità.