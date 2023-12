Meteo Sicilia, l’anticiclone porta il caldo a Capodanno

Come sarà il tempo a Capodanno in Sicilia? Ci sono buone notizia per chi ha organizzato un viaggio sull’isola e per tutti coloro che vorranno passare l’ultimo giorno del 2023 e il primo del 2024 all’aperto.

Secondo le previsioni del tempo, il tempo continuerà ad essere stabile e soleggiato in Sicilia fino a Capodanno grazie alla presenza dell’anticiclone africano che proteggerà la regione dalle perturbazioni atlantiche. Le temperature rimarranno ben al di sopra della media stagionale, con anomalie positive fino a 8 gradi in più rispetto al solito in questo periodo.

Tuttavia, con l’arrivo del 2024 la situazione cambierà. Già dal 1 gennaio, infatti, una perturbazione atlantica riuscirà a sfondare sul Mediterraneo, portando piogge e un calo termico al Centro-Nord e successivamente anche al Sud. I venti di libeccio anticiperanno l’arrivo del fronte nuvoloso. Dunque, seppur con qualche giorno di ritardo rispetto al resto d’Italia, anche la Sicilia dirà addio a questa fase eccezionalmente mite e si preparerà a un inizio di anno più in linea con il clima invernale.