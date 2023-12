Capodanno a Palermo, Elodie scatena il caos: “Massimo 9.800 spettatori”

Cresce l’attesa per il concerto di Capodanno a Palermo che vedrà protagonista Elodie, una delle artiste italiane più amate e seguite del momento. L’evento gratuito in piazza Castelnuovo si preannuncia indimenticabile per i fortunati che potranno assistervi dal vivo.

Considerati però gli recenti fatti di cronaca che hanno turbato la movida palermitana, con episodi di violenza e l’omicidio di Rosolino Celesia, le autorità hanno predisposto rigide misure di sicurezza per evitare problemi. Come anticipato da La Repubblica, l’accesso alle piazze Ruggero Settimo e Castelnuovo sarà contingentato a un massimo di 9.800 persone, con varchi presidiati da 150 steward e volontari della Protezione Civile. Le forze dell’ordine intensificheranno i controlli nelle aree limitrofe, con chiusura al traffico veicolare e presidi fissi ai varchi pedonali.

La folla accorsa per Elodie potrà divertirsi in tranquillità, mentre sale l’attesa per l’esibizione della celebre cantante romana che ha conquistato le classifiche con brani di successo come “Margarita” e “Bagno a mezzanotte”. Ad affiancarla, una serie di artisti e musicisti di alto livello: l’Orchestra e il quartetto di Antonio Zarcone, le melodie jazz e R&B di Pamela Barone, il cantautore Samaritano e la bravissima Giuliana Di Liberto, che ha duettato con prestigiose orchestre internazionali.

Non mancheranno inoltre le performance della Massimo Youth Orchestra, composta da giovani talenti tra cui spicca il violinista Samuele Palumbo, reduce dai trionfi a Tu Sì Que Vales 2022. Una kermesse musicale a 360° gradi che spazierà tra generi diversi per accontentare tutti i gusti. La conduzione è affidata alla coppia di presentatori Siciliani molto amata dal pubblico: Salvo La Rosa ed Eliana Chiavetta. Grazie alla diretta televisiva, anche chi non potrà essere presente in piazza Castelnuovo potrà godersi lo spettacolo comodamente da casa e brindare al nuovo anno in compagnia della strepitosa Elodie e degli altri artisti. Il Capodanno 2023 si preannuncia indimenticabile per Palermo.