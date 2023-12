Incidente nella notte al Velodromo di Palermo: bimba in prognosi riservata

Nella notte tra Natale e Santo Stefano si è verificato un grave incidente stradale nel quartiere Zen di Palermo, tra via Patti e via Guttuso, dietro al Velodromo. Secondo una prima ricostruzione, intorno all’una di notte si sono scontrate due autovetture per cause ancora da accertare.

Nell’impatto, che è stato piuttosto violento, diversi occupanti dei veicoli sono rimasti feriti. La più grave è una bambina di 10 anni che viaggiava a bordo di una delle due auto. La piccola, in condizioni critiche, è stata trasportata d’urgenza prima all’ospedale Cervello e poi trasferita all’ospedale dei Bambini, dove è ricoverata in prognosi riservata.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con diverse ambulanze per prestare i primi soccorsi e la Polizia municipale per effettuare i rilievi del caso. I due mezzi incidentati sono stati posti sotto sequestro per consentire gli accertamenti volti a ricostruire l’esatta dinamica e le responsabilità del sinistro.