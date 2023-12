Palermo, papà e figlio di 4 anni precipitano dal balcone

Tragedia in via Ausonia a Palermo, dove un professore associato di ingegneria della Facoltà di Palermo è precipitato dal sesto piano di un palazzo insieme al figlio di 4 anni. I due sono finiti sulla tettoia del ristorante Coast to Coast sottostante.

L’uomo, G.M. di 38 anni, è stato trasportato d’urgenza in ospedale dove è deceduto poco dopo. Il bambino invece è stato ricoverato in pediatria all’ospedale Cervello, ma al momento non si conoscono le sue condizioni.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118 che hanno tentato di rianimare l’uomo, intubandolo, prima del trasporto in ospedale. Presenti anche gli agenti di polizia per i rilievi.

Non è ancora chiara la dinamica di quanto accaduto, anche se alcuni testimoni avrebbero riferito di aver visto il bambino sporgersi e il padre tentare invano di afferrarlo per un piede prima della caduta. La polizia è al lavoro per ricostruire l’esatta successione dei fatti.