Auto vola dal ponte di Viale Lazio: muore a 22 anni Michelangelo Aruta

Palermo – Al ponte di Viale Lazio si è verificato un terribile incidente stradale in cui ha perso la vita un giovane di 22 anni. Michelangelo Aruta, questo il nome della vittima, viaggiava a bordo di una Smart insieme ad un amico 17enne quando, per cause ancora da accertare, il conducente ha perso il controllo della vettura che è uscita fuori strada sul viadotto di viale Regione Siciliana.

La Smart ha sfondato le protezioni laterali precipitando dal cavalcavia e cadendo rovinosamente sulla sottostante via, a una decina di metri di altezza. Un volo che non ha lasciato scampo al 22enne Michelangelo, morto sul colpo. Il passeggero 17enne è stato invece trasportato d’urgenza, in condizioni disperate, all’ospedale Villa Sofia dove i medici stanno tentando di salvargli la vita. La prognosi è riservata.

Per estrarre i corpi dall’abitacolo accartocciato della Smart, andata distrutta nell’impatto, è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Sul posto anche gli agenti della polizia municipale di Palermo che hanno eseguito i rilievi per determinare l’esatta dinamica dell’incidente. Gli investigatori dovranno infatti chiarire come abbia fatto l’auto a sfondare le barriere di protezione e volare giù dal viadotto.

La carreggiata di viale Regione Siciliana, in direzione Trapani, è rimasta chiusa.