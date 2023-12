Tragedia in strada a Palermo: donna si accascia e muore all’improvviso

Una donna di circa 60 anni è deceduta in via Rosario Gregorio, nel centro di Palermo, tra la stazione centrale e corso dei Mille. Secondo le prime ricostruzioni, la donna si è improvvisamente sentita male mentre camminava per strada, ha cercato di chiedere aiuto e poi si è accasciata al suolo senza più rialzarsi.

Alcuni residenti, notando la scena, hanno immediatamente chiamato i soccorsi. In pochi minuti è giunta sul posto un’ambulanza del 118, ma quando i sanitari sono arrivati per la donna era ormai troppo tardi. Ogni tentativo di rianimazione è stato vano. Sul luogo della tragedia sono intervenute anche due pattuglie della polizia che hanno isolato la zona in attesa dell’ispezione cadaverica da parte del medico legale.

La morte sembra essere sopraggiunta per cause naturali, ma gli accertamenti sono ancora in corso.