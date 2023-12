Omicidio a Palermo, ucciso un giovane di 22 anni

Nella notte si è consumato l’ennesimo omicidio nel cuore di Palermo. Un ragazzo di soli 22 anni, Rosolino Celesia, è stato freddato con diversi colpi d’arma da fuoco in via Pasquale Calvi.

Secondo una prima ricostruzione, la vittima sarebbe stata coinvolta in una violenta lite scoppiata intorno alle 3 del mattino per cause ancora da accertare. Ad un certo punto, uno dei contendenti avrebbe estratto una pistola, esplodendo a bruciapelo alcuni colpi che hanno raggiunto Celesia. Subito soccorso da alcuni amici, il giovane è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Civico di Palermo, ma è morto poco dopo il ricovero a causa della gravità delle ferite riportate.

Sul luogo del delitto sono intervenuti gli agenti della Squadra Mobile che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e rintracciare l’assassino, tuttora in fuga. Al momento non si conosce molto della vittima

L’omicidio è avvenuto in una zona nevralgica della movida palermitana, a pochi passi dal quartiere Borgo Vecchio. Una strada, via Pasquale Calvi, già teatro negli ultimi giorni di altri gravi episodi di cronaca, anche se apparentemente non collegati a quest’ultimo delitto. Due fatti violenti in pochi giorni che hanno destato grande allarme tra i residenti della zona.