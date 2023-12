Mamma 24enne resta chiusa nel terrazzo, precipita giù e muore

Tragedia nella tarda mattinata di oggi a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina. Una giovane donna di 24 anni, di origini albanesi, è deceduta dopo essere caduta dal terrazzo di un palazzo in via Benedetto Croce.

Secondo una prima ricostruzione, la ragazza si trovava fuori dalla propria abitazione, all’interno della quale erano presenti due bambini. Nel tentativo di scavalcare per rientrare nell’appartamento, è precipitata nel vuoto per diversi metri.

Soccorsa immediatamente sul posto, è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Milazzo, ma è deceduta poco dopo a causa delle gravi lesioni riportate nella caduta.

Sulla tragedia indagano i Carabinieri, che dovranno ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Un dramma che ha sconvolto la comunità di Barcellona Pozzo di Gotto e l’intera provincia messinese.