Tragedia della solitudine: una donna trovata morta in casa da giorni

Una donna è stata trovata senza vita nella sua abitazione in via Sant’Angelo a Favara, in provincia di Agrigento. La tragica scoperta è avvenuta quando i vigili del fuoco, allertati dal figlio della donna che da diversi giorni non riusciva a mettersi in contatto con la madre, sono intervenuti nell’appartamento ed hanno trovato il corpo privo di vita dell’anziana.

In base alle prime ricostruzioni, sembra trattarsi di una tragedia della solitudine. Il figlio, non avendo da giorni notizie della madre che viveva da sola, preoccupato ha lanciato l’allarme chiamando i vigili del fuoco che, una volta entrati nell’abitazione forzando la porta, hanno fatto la drammatica scoperta.

Sono ancora in corso gli accertamenti per stabilire le cause del decesso, ma dai primi riscontri pare che la morte risalga a qualche giorno fa. Una vicenda che mette in luce ancora una volta il dramma della solitudine in cui vivono molti anziani.