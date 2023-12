Un uomo di 45 anni trovato morto a Palermo, vittima della solitudine

PALERMO – Franco Ferrante, clochard di 45 anni, è stato trovato senza vita questa mattina sotto i portici di via Crispi a Palermo. L’uomo, che viveva per strada da circa 4 anni, era solito muoversi nella zona di piazza Tredici Vittime ed era benvoluto da tutti coloro che lo conoscevano.

Il ritrovamento del suo corpo è avvenuto nelle primissime ore di oggi, 18 dicembre. La morte di Ferrante si aggiunge purtroppo alla lunga lista di senzatetto che in solitudine perdono la vita per le difficoltà di una vita in strada.

Le cause del decesso sono ancora da accertare, ma con ogni probabilità sono da ricondurre alle durissime condizioni di un clochard costretto a vivere all’addiaccio. La scomparsa di Franco Ferrante è l’ennesimo dramma della solitudine che colpisce i più fragili.