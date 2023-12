Palermo, tamponamento a catena e cantieri: in tilt la Circonvallazione

Un lunedì da incubo per gli automobilisti palermitani. Un incidente che ha coinvolto quattro auto, unito alla presenza di cantieri, ha mandato letteralmente in tilt il traffico in viale Regione Siciliana. Code chilometriche e automobilisti imbottigliati da ore nel tratto tra via La Loggia e via Oreto, in direzione Trapani.

Il tamponamento a catena, che fortunatamente non ha causato feriti, è avvenuto intorno alle 8 del mattino sulla corsia laterale, all’altezza di via La Loggia. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale per i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

A peggiorare la situazione, il traffico già intenso tipico del lunedì mattina a ridosso del Natale e la presenza di cantieri proprio su viale Regione Siciliana. In direzione Trapani sono infatti iniziati in queste ore i lavori di pulizia e potatura delle aiuole all’altezza di via Oreto. Un intervento che ha costretto a restringere la carreggiata, provocando lunghe code.

Disagi anche nella carreggiata opposta, quella in direzione Catania, a causa del eterno cantiere sul ponte Corleone. Nonostante la fine dei lavori sia prevista entro questa settimana, al momento il transito è ancora fortemente rallentato per permettere gli ultimi interventi in corso.

I lavori si sono infatti spostati al centro della carreggiata, dividendo il traffico su due corsie separate dai new jersey. Una situazione che costringe gli automobilisti a lunghe attese e continui stop and go. Un vero incubo per i tanti palermitani che ogni mattina devono affrontare la circonvallazione per recarsi al lavoro o accompagnare i figli a scuola.