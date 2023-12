Maxi incidente sulla Palermo-Catania: un ferito e traffico nel caos a Villabate

PALERMO – Incidente sull’autostrada Palermo-Catania all’altezza di Villabate nella serata di oggi. Nel sinistro sono rimaste coinvolte quattro automobili che, per cause ancora da accertare, si sono scontrate tra loro causando una carambola. Nell’incidente si registra un solo ferito in modo lieve.

Sul posto sono intervenuti immediatamente gli agenti della Polizia Stradale che hanno gestito la viabilità nel punto dello scontro. Si sono create lunghe code con pesanti disagi al traffico in direzione Catania, con diversi chilometri di incolonnamenti e rallentamenti.

Gli agenti della Polstrada stanno effettuando i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente ed accertare eventuali responsabilità.