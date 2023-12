Lutto nel mondo della Protezione civile siciliana: muore stimato volontario

Lutto nel mondo del volontariato in Sicilia. All’età di 65 anni si è spento Onofrio Burruano, stimato volontario della protezione civile di Bompensiere, in provincia di Caltanissetta. La notizia della sua scomparsa ha destato profondo cordoglio tra i tanti che lo conoscevano e hanno avuto modo di apprezzarne l’impegno e la dedizione.

Originario proprio di Bompensiere, Burruano era il responsabile dell’ufficio comunale di protezione civile e membro attivo del gruppo comunale di volontariato, dove era conosciuto e benvoluto da tutti. Sono decine i messaggi di cordoglio che in queste ore vengono condivisi per lui sui social network da colleghi e amici, a testimonianza dell’affetto di cui godeva.

Anche il dipartimento regionale della protezione civile siciliana ha voluto ricordare Burruano, inviando un messaggio di cordoglio firmato dal dirigente generale Salvo Cocina. “Viene ricordato dai colleghi per la passione e lo spirito di attaccamento verso il volontariato di protezione civile – si legge nel messaggio – da diversi mesi, forte della meritata pensione e di maggior tempo da poter dedicare al volontariato, si stava impegnando per creare il Gruppo intercomunale di protezione civile di Bompensiere, Milena e Montedoro, all’interno del quale avrebbe dovuto assumere il ruolo di coordinatore”.

“Un volontario stimato da tutti coloro che lo hanno conosciuto e visto in azione anche in occasione delle diverse emergenze di protezione civile cui ha preso parte” prosegue il comunicato. “A nome di funzionari e volontari della protezione civile siciliana, porgo alla famiglia di Onofrio Burruano le più sentite condoglianze” conclude Cocina.

L’impegno di Burruano nella protezione civile era noto a tutti. Da anni si spendeva con passione per aiutare la sua comunità, prendendo parte alle operazioni di soccorso in occasione di alluvioni, incendi e altre calamità che hanno colpito la Sicilia. Il suo contributo era prezioso e la sua esperienza grande risorsa per i colleghi più giovani.

La recente pensione gli aveva dato la possibilità di dedicare più tempo proprio all’attività di volontariato, a cui teneva molto. Stava lavorando alla creazione di un gruppo intercomunale che avrebbe coordinato, per rafforzare la protezione civile nel territorio di Bompensiere e dei comuni limitrofi di Milena e Montedoro. Un progetto che purtroppo non potrà portare a termine.