Imbarco show di Valeria Marini all’aeroporto di Palermo (VIDEO)

All’aeroporto Falcone-Borsellino di Palermo insolito episodio che ha visto protagonista la showgirl Valeria Marini. La celebrità, in partenza con un volo Ita diretto a Roma, si è presentata al gate con due grossi trolley e il proprio cane al seguito. Stupita dalla mancanza di un ascensore per accompagnare i bagagli a bordo, la Marini ha preteso l’aiuto di due addetti dello scalo per essere alleggerita dal proprio carico.

A documentare la scena, con tanto di video e foto pubblicate sui social, è stata la giornalista Rai Eugenia Nante, passeggera dello stesso volo. “Si imbarca Valeria Marini. Due borsoni e il cane. Alla faccia del bagaglio a mano. Chiede come mai non ci sia un ascensore per portarle le valigie sull’aereo. Giuro lo ha chiesto. Sgomitando passa davanti a tutti. Urla agli addetti dell’aeroporto di portarle sulla scaletta borsoni e cane. Mi fermo qui. Che vergogna” ha denunciato la Nante.

Le immagini mostrano la soubrette impartire istruzioni al personale dello scalo, consegnare loro i bagagli e farsi aiutare a salire la scaletta dell’aereo, con uno degli addetti al suo fianco e l’altro dietro con la valigia più ingombrante. Un comportamento che sta suscitando numerose critiche sui social.