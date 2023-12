Colpo alla Rinascente a Palermo, banda spacca vetrina e ruba gioielli

Una banda di ladri è riuscita a mettere a segno un furto con spaccata nel negozio Rinascente in via Roma a Palermo. I malviventi hanno mandato in frantumi la vetrina utilizzando una Fiat Panda rubata, riuscendo ad arraffare soprattutto oggetti preziosi come gioielli. Il bottino è ancora da quantificare con precisione.

Indagini in corso

Sul caso stanno indagando i Carabinieri che hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per risalire agli autori del furto. I ladri sono riusciti a fuggire subito dopo aver messo a segno il colpo nel centralissimo negozio nel cuore dello shopping palermitano.