Un siciliano tra gli italiani più ricchi del mondo

Forbes ha pubblicato la graduatoria annuale degli italiani più ricchi, che vede ancora una volta Giovanni Ferrero in prima posizione con un patrimonio stimato di 39,1 miliardi di dollari, più del triplo rispetto al secondo classificato Giorgio Armani (12,9 miliardi).

La vera novità di quest’anno è l’ingresso nella top 100 di Domenico Dolce, stilista siciliano fondatore insieme a Stefano Gabbana del celebre marchio Dolce&Gabbana. I due designer si piazzano alla 32esima posizione condivisa, con un patrimonio di 2,5 miliardi a testa.

Per Dolce si tratta di un importante traguardo, lui che è nato nel 1958 a Polizzi Generosa, piccolo paese in provincia di Palermo, e ha sempre mantenuto forti legami con la sua terra natale. La Sicilia è stata spesso fonte di ispirazione per le sue collezioni, tra colori vivaci, motivi floreali e richiami alla tradizione artigianale locale.

Numerose le collaborazioni avviate con alcune eccellenze isolane, come l’azienda vinicola Donnafugata per creare il rosé Rosa, il pastificio Di Martino per una linea di pasta e salsa al pomodoro tipica, e la celebre pasticceria Fiasconaro per una serie di panettoni firmati Dolce&Gabbana.

Oltre a valorizzare i prodotti del territorio, Domenico Dolce ha mantenuto un forte legame affettivo con la Sicilia e le sue origini. Polizzi Generosa gli ha anche conferito la cittadinanza onoraria nel 2018, riconoscendo il lustro dato al paese con la sua carriera nel mondo della moda.

Con l’ingresso nella classifica di Forbes, Dolce corona una straordinaria ascesa partita dalla provincia siciliana e arrivata ai vertici del fashion system, confezionando sogni e vestendo star di Hollywood e celebrity da tutto il mondo. Il suo patrimonio è destinato a crescere ancora, considerando il successo globale del marchio Dolce&Gabbana.

Oltre a Domenico Dolce, altri new entry illustri sono Piero Ferrari, figlio del Drake, che si piazza sul podio con 7,6 miliardi, e l’imprenditore delle criptovalute Giancarlo Devasini, decimo con 4 miliardi.

1 | Giovanni Ferrero (Patrimonio: 39,1 miliardi); 2 | Giorgio Armani (Patrimonio: 12,9 miliardi); 3 | Piero Ferrari (Patrimonio: 7,6 miliardi); 4 | Massimiliana Landini Aleotti e famiglia (Patrimonio: 6,8 miliardi); 5 | Sergio Stevanato e famiglia (Patrimonio: 6,7 miliardi); 6 | Patrizio Bertelli (Patrimonio: 4,5 miliardi); 6 | Miuccia Prada (Patrimonio: 4,5 miliardi); 8 | Giuseppe De’Longhi e famiglia (Patrimonio: 4,4 miliardi); 9 | Giuseppe Crippa e famiglia (Patrimonio: 4,1 miliardi); 10 | Francesco Gaetano Caltagirone (Patrimonio: 4,0 miliardi); 10 | Claudio Del Vecchio (Patrimonio: 4,0 miliardi); 10 | Rocco Basilico (Patrimonio: 4,0 miliardi); 10 | Clemente Del Vecchio (Patrimonio: 4,0 miliardi); 10 | Leonardo Maria Del Vecchio (Patrimonio: 4,0 miliardi); 10 | Luca Del Vecchio (Patrimonio: 4,0 miliardi); 10 | Marisa Del Vecchio (Patrimonio: 4,0 miliardi); 10 | Nicoletta Zampillo (Patrimonio: 4,0 miliardi); 10 | Paola Del Vecchio (Patrimonio: 4,0 miliardi); 10 | Giancarlo Devasini (Patrimonio: 4,0 miliardi); 10 | Luca Garavoglia

(Patrimonio: 4,0 miliardi).

21 | Renzo Rosso e famiglia (Patrimonio: 3,5 miliardi); 22 | Alessandra Garavoglia (Patrimonio: 3,3 miliardi); 23 | Remo Ruffini (Patrimonio: 3,2 miliardi); 23 | Brunello Cucinelli e famiglia (Patrimonio: 3,2 miliardi); 23 | Isabella Seragnoli (Patrimonio: 3,2 miliardi); 23 | Giuliana Benetton (Patrimonio: 3,2 miliardi); 23 | Luciano Benetton (Patrimonio: 3,2 miliardi); 28 | Susan Carol Holland (Patrimonio: 3,0 miliardi); 29 | Paolo Rocca (Patrimonio: 2,7 miliardi); 29 | Gianfelice Rocca (Patrimonio: 2,7 miliardi); 29 | Gustavo Denegri e famiglia (Patrimonio: 2,7 miliardi); 32 | Domenico Dolce (Patrimonio: 2,5 miliardi); 32 | Stefano Gabbana (Patrimonio: 2,5 miliardi); 34 | Alberto Bombassei (Patrimonio: 2,4 miliardi); 35 | Augusto Perfetti (Patrimonio: 2,3 miliardi); 35 | Giorgio Perfetti (Patrimonio: 2,3 miliardi); 37 | Maria Franca Fissolo (Patrimonio: 2,0 miliardi); 38 | Alberto Prada (Patrimonio: 1,9 miliardi); 38 | Marina Prada (Patrimonio: 1,9 miliardi); 38 | Marina Berlusconi (Patrimonio: 1,9 miliardi); 38 | Pier Silvio Berlusconi (Patrimonio: 1,9 miliardi); 38 | Nicola Bulgari (Patrimonio: 1,9 miliardi); 43 | Paolo Ardoino (Patrimonio: 1,8 miliardi); 44 | Sabrina Benetton (Patrimonio: 1,7 miliardi); 44 | Giovanni Arvedi (Patrimonio: 1,7 miliardi); 44 | John Elkann (Patrimonio: 1,7 miliardi); 44 | Massimo Moratti (Patrimonio: 1,7 miliardi); 44 | Manfredi Lefebvre d’Ovidio e famiglia (Patrimonio: 1,7 miliardi); 49 | Paolo Bulgari (Patrimonio: 1,6 miliardi); 49 | Romano Minozzi (Patrimonio: 1,6 miliardi).

51 | Nerio Alessandri (Patrimonio: 1,5 miliardi); 51 | Federico De Nora (Patrimonio: 1,5 miliardi); 51 | Barbara Benetton (Patrimonio: 1,5 miliardi); 54 | Mario Moretti Polegato e famiglia (Patrimonio: 1,4 miliardi); 54 | Alessandro Rosano (Patrimonio: 1,4 miliardi); 56 | Sandro Veronesi e famiglia (Patrimonio: 1,3 miliardi); 56 | Simona Giorgetta (Patrimonio: 1,3 miliardi); 56 | Annalisa Doris (Patrimonio: 1,3 miliardi); 56 | Massimo Doris (Patrimonio: 1,3 miliardi); 60 | Marco Squinzi (Patrimonio: 1,2 miliardi); 60 | Veronica Squinzi (Patrimonio: 1,2 miliardi); 60 | Diego Della Valle (Patrimonio: 1,2 miliardi); 60 | Lina Tombolato (Patrimonio: 1,2 miliardi); 64 | Giuliana Caprotti (Patrimonio: 1,1 miliardi); 64 | Marina Caprotti (Patrimonio: 1,1 miliardi); 64 | Antonio Percassi (Patrimonio: 1,1 miliardi); 67 | Barbara Berlusconi (Patrimonio: 1,0 miliardi); 67 | Eleonora Berlusconi (Patrimonio: 1,0 miliardi); 67 | Luigi Berlusconi (Patrimonio: 1,0 miliardi); 67 | Danilo Iervolino (Patrimonio: 1,0 miliardi).