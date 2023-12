Tragico incidente mortale: è morto un ragazzo di 17 anni

Drammatico incidente stradale questa mattina a San Pietro Clarenza, in provincia di Catania, dove un ragazzo di 17 anni ha perso la vita. Secondo una prima ricostruzione, il giovane era alla guida di uno scooter che, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato frontalmente con una Citroen C3 guidata da un altro automobilista.

L’impatto è stato violentissimo e purtroppo per il 17enne non c’è stato nulla da fare. I sanitari del 118, giunti immediatamente sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del ragazzo. Troppo gravi le ferite riportate nello schianto.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale e i Carabinieri che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.