Dramma a Marsala, 40enne trovato morto in casa

Una terribile notizia sconvolge Marsala: Riccardo Masselli, 40 anni, dipendente di Formula Ambiente, è stato ritrovato privo di vita nella sua abitazione cittadina. L’uomo era molto noto in paese, in particolare nel centro storico, dove svolgeva il servizio di raccolta rifiuti presso le attività commerciali.

Colleghi sconvolti per la prematura scomparsa

La prematura scomparsa di Riccardo Masselli ha lasciato attoniti i suoi colleghi di Formula Ambiente, che lo ricordano con profondo affetto e rimpianto. Nel piccolo centro trapanese lo conoscevano tutti per il suo lavoro di netturbino sempre cortese e disponibile.

Indagini in corso sulle cause del decesso

Sono in corso accertamenti da parte delle autorità per stabilire le cause del decesso dell’uomo, rinvenuto senza vita nella sua casa di Marsala. La notizia ha destato cordoglio e sgomento in tutta la comunità.