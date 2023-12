Muore all’improvviso Desideria, aveva 25 anni: piange Pantelleria

Una tragica notizia ha gettato nello sconforto l’intera comunità di Pantelleria: si è spenta prematuramente all’età di soli 25 anni Desideria Brignone, giovane originaria dell’isola ma da tempo trapiantata con la famiglia a Latina.

Desideria, nonostante la lontananza dalla sua terra natia, era molto legata a Pantelleria dove aveva deciso di tornare per intraprendere un’attività lavorativa, dedicandosi alla gestione del residence “Sotto le stelle” in via Cossyra.

La tragica notizia della sua scomparsa ha lasciato attoniti gli abitanti di Pantelleria, che si stringono commossi intorno ai familiari della ragazza. “È con profondo dolore che il sindaco, l’Amministrazione comunale e l’intera comunità di Pantelleria si uniscono nel porgere le più sentite condoglianze alla famiglia e agli amici di Desideria Brignone, giovane cittadina di soli 25 anni, scomparsa prematuramente” ha dichiarato il primo cittadino in un messaggio di cordoglio.

I funerali si sono svolti nel pomeriggio del 13 dicembre a Borgo Montello, frazione di Latina, dove Desideria viveva con i familiari dopo essersi trasferita dalla Sicilia. In tanti hanno voluto porgerle l’ultimo saluto, attoniti per una morte così improvvisa e inaspettata di una ragazza che aveva tutta la vita davanti.

Sui social si sono moltiplicati i messaggi di addio degli amici sconvolti da questa tragedia. “Faccio fatica a trovare le parole, solo tanta amarezza” scrive commossa l’amica Elisa rievocando i momenti trascorsi insieme e i ricordi di un’infanzia e un’adolescenza condivise.

Desideria lascia così un vuoto incolmabile tra gli affetti di Pantelleria e Latina, due comunità unite oggi nel lutto che piangono una giovane piena di vita, solare e piena di energia. Una gravissima perdita che addolora profondamente le due città, pronte a stringersi attorno ai familiari distrutti da un dolore inaspettato e immeritato.