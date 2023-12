Foto hard di una giovane diffuse online e maxi rissa: panico al centro commerciale

Scontri e tensioni ieri pomeriggio al centro commerciale Belicittà di Castelvetrano, in provincia di Trapani, dove una lite tra giovani è sfociata in una violenta rissa che ha provocato anche danni alla struttura. Secondo le prime ricostruzioni, tutto sarebbe partito da alcune foto molto spinte di una ragazza minorenne, diffuse online sui social network senza il suo consenso. La giovane sarebbe stata presa di mira e insultata più volte da un gruppo di coetanei, diventando vittima di vero e proprio bullismo.

La miccia: foto spinte di una minorenne diffuse senza consenso

Ieri pomeriggio la situazione è precipitata quando la ragazza, notando nuovamente il gruppetto di bulli all’interno del centro commerciale, si è rifugiata spaventata in bagno per chiedere aiuto al padre. Quest’ultimo, su tutte le furie, si è precipitato sul posto insieme ad altri due uomini, dando il via ad un violento scontro con i giovani molestatori.

Il padre della ragazza interviene e scatena il caos

Nella concitazione generale, uno degli adulti intervenuti in difesa della ragazza si sarebbe messo alla guida della sua auto e avrebbe ingranato la marcia sbattendo contro la vetrata d’ingresso del centro commerciale, mandandola completamente in frantumi. Un gesto che ha gettato nel panico i presenti, letteralmente terrorizzati da quanto stava accadendo.

Sul posto sono intervenuti prontamente i Carabinieri che hanno sedato gli animi e raccolto le testimonianze dei presenti, ricostruendo la dinamica dell’accaduto. I partecipanti alla rissa sono stati tutti identificati e interrogati per chiarire le rispettive responsabilità. Si attendono ora le decisioni dell’autorità giudiziaria su eventuali provvedimenti a carico dei protagonisti della vicenda.