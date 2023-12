Arriva in Sicilia la pizza di Flavio Briatore, costa fino a 65 euro

Sbarca anche in Sicilia, e precisamente a Catania, il controverso brand di ristorazione Crazy Pizza, lanciato dagli imprenditori Flavio Briatore e Francesco Costa. Dopo Roma, Milano e Porto Cervo, apre infatti nel capoluogo etneo il quarto locale in Italia, segnando la prima apertura nel Meridione. Una nuova tappa che segna l’espansione di questo format di lusso, famoso per i suoi ingredienti d’eccellenza ma soprattutto per i prezzi da capogiro.

Pizze gourmet a prezzi stellari nel menu catanese

La pizza più costosa del menù, la Pata Negra con prosciutto iberico, è offerta a 65 euro. E anche la semplice Margherita viene 18 euro. Costi proibitivi che però non hanno frenato la diffusione di Crazy Pizza, marchio ideato e fortemente voluto da Briatore con l’intento di proporre un’esperienza esclusiva attraverso prodotti ricercati. E la scelta di sbarcare a Catania ribadisce l’ambizione di portare questo lusso gastronomico anche al Sud.

I primi licenziatari locali sono gli imprenditori Gaetano e Vera Nicolosi, che gestiranno il punto vendita nel rispetto del format distintivo di Crazy Pizza. Quindi si ritroverà l’offerta premium, con materie prime selezionate e ricette d’autore, così come l’intrattenimento della catena Spinning Pizza Show. Il locale sorgerà in Largo Giovanni Paisiello, zona semi-centrale sottoposta a riqualificazione, e vanterà un dehors con affaccio sulla piazza.

Location prestigiosa e partner d’eccezione

Per l’occasione, è stata siglata una partnership con le Cantine Florio: il Marsala verrà abbinato a diversi piatti del menù, per esaltare i sapori della tradizione siciliana. L’apertura del Crazy Pizza catanese è frutto di un investimento complessivo di circa 1 milione di euro. I lavori di ristrutturazione hanno riguardato uno spazio di 300 mq per un totale di 100 coperti, con un restyling minimale ma elegante firmato dall’architetto Michele Bönan.

25 nuovi posti di lavoro e riqualificazione urbana

Grazie a questa operazione, sono stati creati 25 nuovi posti di lavoro, con possibilità di crescita data l’ambizione di espandere il brand in altre città siciliane. L’area prescelta è stata oggetto di riqualificazione: Largo Paisiello verrà rivitalizzato, pur mantenendo il suo charme. La filosofia è quella di valorizzare zone dimenticate attraverso investimenti mirati. Ecco perché Briatore ha voluto scommettere su Catania e sull’appeal della sua offerta turistica e gastronomica.

«Siamo entusiasti di portare Crazy Pizza a Catania, splendida città ricca di cultura e tradizioni culinarie» ha dichiarato Briatore «Rappresenta una tappa fondamentale nell’espansione del nostro format di successo, traendo vantaggio anche dalla vivace vita notturna catanese. Puntiamo su location strategiche per attrarre clientela locale e turisti». Soddisfazione è stata espressa anche dall’imprenditore Nicolosi, che punta a valorizzare il territorio offrendo opportunità lavorative ai giovani locali.

La nuova Crazy Pizza si prospetta come meta per turisti e viaggiatori d’elite alla ricerca di una cucina esclusiva. Ma anche per i catanesi più facoltosi e desiderosi di concedersi una serata di lusso. Comunque la si pensi sui prezzi stellari, l’apertura segna un traguardo importante per Catania, riconosciuta come location ideale per un marchio di richiamo internazionale.