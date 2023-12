La bambina caduta dal balcone a Palermo tornerà a casa per Natale

Dopo quasi cinque mesi trascorsi tra ospedali e terapie, finalmente una splendida notizia: la bambina di quattro anni caduta da un balcone lo scorso luglio a Palermo, potrà trascorrere il Natale a casa, circondata dall’affetto dei suoi cari.

Come racconta il Giornale di Sicilia, ad annunciarlo con immensa gioia è la mamma, Evelin, che in questi lunghi mesi non ha mai smesso di sperare e di pregare, aggiornando quotidianamente sulle condizioni della figlia e i progressi fatti grazie alle amorevoli cure di medici e infermieri.

Dopo il terribile incidente e il ricovero d’urgenza all’ospedale Di Cristina di Palermo, dove è stata tenuta in coma farmacologico, le condizioni della bimba sono migliorate, tanto da essere trasferita all’ospedale Bambino Gesù di Roma per iniziare il lungo percorso riabilitativo.

Ora, finalmente, è arrivato il via libera per le dimissioni, anche se saranno necessari altri controlli e terapie. Ma l’importante, per questa famiglia, è poter festeggiare il Natale tutti insieme, tra le mura domestiche, lontano da camici e flebo.

Un vero e proprio regalo per la piccola guerriera che in questi mesi non si è mai arresa, lottando come una leonessa, fino a vincere la sua personale battaglia. Un miracolo che ha commosso l’intera comunità di Roccella, il quartiere in cui la famiglia vive, dove in tanti hanno pregato e si sono stretti intorno a loro nei momenti più difficili.

Ora c’è solo spazio per la gioia e la gratitudine: verso i medici, gli infermieri, ma soprattutto verso questa bambina tenace e coraggiosa, un esempio di vita e di speranza per tutti. Le sue sorelline non vedono l’ora di riabbracciarla, così come parenti e amici, in attesa da mesi di festeggiare con lei questo magico Natale.

Saranno giorni all’insegna dell’amore e della serenità ritrovata, lontani dall’incubo vissuto in questi lunghi mesi. Una favola a lieto fine che scalda il cuore e ci ricorda come, con forza d’animo e supporto dei propri cari, anche la prova più dura può essere superata.