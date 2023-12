L’impresa dell’11enne Claudia Pollara: da Palermo al successo a Ballando on the road

La giovanissima ballerina palermitana Claudia Pollara, appena 11 anni, ha stupito tutti arrivando a danzare nella puntata finale del famoso programma nazionale “Ballando on the road 2023” condotto da Milly Carlucci e trasmesso su Rai 1.

Una giovanissima promessa della danza che ha stupito tutti

Un successo straordinario per la talentuosa ragazza che è riuscita a superare, dopo un lungo percorso di selezioni in tutta Italia, circa 40.000 candidati, accedendo alla fase finale del popolare show dedicato alla danza. Un’impresa non da poco per la giovanissima palermitana che, con la sua esibizione, ha portato ancora una volta in evidenza la città di Palermo per il talento artistico dei suoi concittadini.

Il merito va ai suoi insegnanti e alla sua tenacia

Con il suo assolo dal titolo “Contro me”, la piccola Claudia si è esibita con grazia e tecnica impeccabili davanti alle telecamere nazionali della Rai, emozionando il pubblico in studio e a casa. La puntata, andata in onda sabato nel primo pomeriggio, è stata un successone e ha visto trionfare la bravura della giovanissima ballerina siciliana.

Un particolare merito per questo straordinario risultato va ai suoi insegnanti di danza Fabio Basile e Luana Ragolia, della A.S.D. Progetto Danza di Villabate, che con dedizione e professionalità hanno saputo preparare egregiamente Claudia consentendole di emergere a livello nazionale nonostante la giovanissima età.

Una grande soddisfazione per Claudia e per Palermo

Sicuramente una grande soddisfazione per Claudia e per la sua famiglia, che possono essere fieri di questa importante affermazione in un contesto così competitivo e ambito. Una vittoria di tutta la città di Palermo, che vede ancora una volta premiati il talento e l’impegno dei suoi giovani concittadini. Chissà se in futuro, proprio grazie a questa opportunità, la piccola Claudia riuscirà a coronare il suo sogno di diventare una ballerina professionista. Intanto questo straordinario debutto televisivo rappresenta già un eccellente biglietto da visita e un trampolino di lancio per una promettente carriera nel mondo della danza.