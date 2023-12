Uomo travolto da auto muore in ospedale

Un tragico incidente stradale è avvenuto nella mattinata di oggi nel centro abitato di Salemi, in provincia di Trapani. La vittima è un anziano di 81 anni, G.E., investito da un’auto mentre attraversava la strada.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava camminando a piedi all’incrocio tra via San Leonardo e via Emanuela Loi, quando improvvisamente è stato travolto da una vettura condotta da A.S., 70 anni, residente a Salemi. L’impatto è stato molto violento e l’anziano è caduto rovinosamente sull’asfalto.

Soccorso immediatamente da alcuni passanti che hanno assistito alla scena e hanno chiamato il 118, l’81enne è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Castelvetrano a bordo di un’ambulanza. Nonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita, l’uomo è deceduto circa un’ora dopo il ricovero a causa dei gravi traumi riportati nell’incidente.

La dinamica esatta di quanto accaduto è ancora al vaglio della polizia municipale di Salemi, intervenuta per i rilievi. Stando alle prime informazioni, sembra che il conducente dell’auto non si sia accorto dell’attraversamento improvviso del pedone, centrandolo in pieno. L’automobilista, come da prassi, è stato sottoposto ai test per verificare l’eventuale assunzione di alcol o droghe.

La tragica notizia ha destato profondo cordoglio in tutta la comunità di Salemi, dove l’81enne era conosciuto e benvoluto da molti. Lascia la moglie e due figli, oltre a nipoti e parenti che si stringono intorno al dolore della famiglia in questo drammatico momento. Le esequie si terranno nei prossimi giorni nella c