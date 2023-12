Auto in fiamme sull’autostrada Palermo-Mazara del Vallo: code in ingresso a Palermo

Palermo – Code e disagi al traffico si sono registrati questa mattina sull’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo, in direzione del capoluogo siciliano, a causa di un’automobile che ha preso fuoco sul raccordo autostradale all’altezza dell’ospedale Cervello.

L’incendio, divampato per cause ancora da accertare, ha costretto il conducente ad accostare e abbandonare repentinamente il mezzo, mettendosi in salvo appena in tempo prima che l’auto venisse avvolta dalle fiamme.

Sul posto sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco, che hanno spento le fiamme, e la Polizia Stradale, che ha gestito il traffico congestionato consentendo le operazioni di soccorso. Si sono formate lunghe code in ingresso a Palermo che hanno creato gravi disagi agli automobilisti. Non risultano persone ferite o intossicate dal rogo.”