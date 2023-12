Esce in barca per pescare e scompare nel nulla: ricerche senza sosta per ritrovare il pescatore

Sono ore di grande apprensione ad Agrigento per la scomparsa di un pescatore del posto, uscito in barca ieri per una battuta di pesca nelle acque antistanti San Leone e mai più rientrato. I familiari, non vedendolo tornare a casa la sera, si sono recati al porticciolo dove di solito ormeggia la sua piccola imbarcazione, ma della barca nessuna traccia. È scattato così l’allarme e sono partite immediatamente le ricerche, coordinate dalla Capitaneria di Porto di Porto Empedocle.

Fin dalle prime luci dell’alba di oggi, venerdì 8 dicembre, due motovedette della Guardia Costiera hanno setacciato lo specchio di mare tra San Leone e il fiume Naro, zona frequentata abitualmente dal pescatore scomparso. Alle ricerche via mare si sono aggiunte quelle dall’alto, con un elicottero che sta sorvolando e monitorando l’intera area. Per estendere il raggio d’azione e aumentare le possibilità di rintracciare l’uomo, alla task force si sono uniti anche alcuni pescherecci locali, che conoscono bene la zona e che stanno collaborando attivamente con la Capitaneria.

I soccorritori stanno battendo palmo a palmo tutti i punti in cui il pescatore potrebbe essersi diretto con la sua piccola imbarcazione di 5 metri, ispezionando sia la superficie che i fondali con l’aiuto dei sommozzatori dei Vigili del Fuoco giunti da Palermo. Ma al momento del pescatore e del suo natante non c’è nessuna traccia. La speranza è che l’uomo sia rimasto in avaria e sia riuscito a rifugiarsi su qualche isolotto della zona, non riuscendo però a segnalare la sua posizione.