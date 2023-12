A Balestrate due donne ferite durante l’accensione dell’albero di Natale: una grave

Momenti di paura ieri sera in piazza Duomo durante l’accensione dell’albero di Natale, quando due donne sono cadute rovinosamente mentre scendevano le scale della chiesa. La piazza era stata lasciata al buio per creare la giusta atmosfera natalizia, ma questo ha impedito alle due signore, di 54 e 78 anni, di vedere chiaramente i gradini.

Le due donne sono state immediatamente soccorse dal personale del 118 e trasportate al pronto soccorso dell’ospedale di Partinico. Una delle due versava in condizioni particolarmente gravi a causa della caduta.

L’incidente si è verificato proprio nel momento culminante della serata, quando tutta la piazza attendeva con trepidazione l’accensione del grande albero di Natale posizionato di fronte alla chiesa. In pochi istanti, la festa si è trasformata in apprensione per le condizioni delle due signore cadute.