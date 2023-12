Grande festa di Natale a Monreale: luminarie, eventi e apertura del cine-teatro Imperia

Monreale, in provincia di Palermo, si prepara a vivere un Natale ricco di eventi e iniziative. Il Comune ha presentato il fitto calendario di appuntamenti che animeranno le festività natalizie fino all’Epifania. Si parte questa sera con l’accensione delle luminarie e dell’albero di Natale. Tra i momenti più attesi, l’inaugurazione il 22 dicembre dello storico cine-teatro Imperia, dopo importanti lavori di restauro.

Previsti concerti gospel, spettacoli folkloristici, mostre, sagre enogastronomiche e l’immancabile mercatino di Natale. Non mancheranno le iniziative per i più piccoli, con artisti di strada, l’arrivo della Befana e i laboratori creativi di “Stranatale Kids”. Il 31 dicembre gran festa di Capodanno in piazza con musica e brindisi di mezzanotte.

“Abbiamo lavorato per accontentare grandi e piccini con un programma vario e coinvolgente”, ha dichiarato il Sindaco Alberto Arcidiacono. L’Assessore alla Cultura Fabrizio Lo Verso ha sottolineato l’impegno per valorizzare i siti culturali e turistici della città. Garantita dal Comune anche una speciale viabilità per gli eventi.