Drammatico incidente sulla Statale, quattro persone ferite

Grave incidente stradale questa mattina lungo la strada statale 385 di Palagonia, in territorio di Siracusa. Il sinistro, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, ha coinvolto un furgone e un’automobile allo svincolo per Lentini, al chilometro 24,400.

A seguito dello scontro il traffico risulta al momento completamente bloccato in entrambe le direzioni di marcia. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi che hanno trasportato quattro feriti in ospedale. Non si conoscono al momento le loro condizioni.

Sul luogo dell’incidente sono presenti anche le squadre Anas e i carabinieri per gestire la viabilità ed effettuare i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto. Si sta lavorando per liberare la carreggiata e consentire il ripristino della normale circolazione nel minor tempo possibile.

Seguiranno eventuali aggiornamenti