Dramma sul lavoro: operaio schiacciato da autocompattatore

Tragedia sfiorata questa mattina a Riposto, dove un operaio di 56 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro. L’uomo, residente a Giarre e dipendente della Impregico, l’azienda che gestisce il servizio di raccolta rifiuti in città, è stato schiacciato tra un muro e un camion per la raccolta all’ingresso dell’isola ecologica di via Carbonaro.

Il fatto è accaduto poco dopo le 8.30. Stando ad una prima ricostruzione, il 56enne stava guidando un autocompattatore quando il mezzo si è improvvisamente messo in movimento da solo, strisciando verso una massicciata. Nel tentativo di salvare il camion, l’operaio ha cercato di salire a bordo ma è rimasto schiacciato tra il muro in pietra lavica e il mezzo.

Le urla dell’uomo hanno attirato l’attenzione dei colleghi che, accorsi immediatamente, hanno dato l’allarme. Sul posto è intervenuto il 118 con l’elisoccorso, che ha trasportato il ferito in gravi condizioni al pronto soccorso dell’ospedale Cannizzaro. L’operaio ha riportato ferite da schiacciamento ma sarebbe rimasto cosciente.

I carabinieri stanno ora effettuando i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. Si ipotizza un guasto meccanico all’origine della messa in movimento autonoma del camion.