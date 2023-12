Tragedia sul lavoro: operaio edile si accascia e muore

Un operaio edile di 52 anni è deceduto questa mattina in un cantiere della cittadina siciliana di Rocca di Caprileone. L’uomo, stando alle prime ricostruzioni, ha accusato un improvviso malore mentre si trovava al lavoro insieme ad alcuni colleghi.

Nonostante i tempestivi soccorsi, per il 52enne non c’è stato nulla da fare. I sanitari giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i Carabinieri e il medico legale per effettuare i rilievi del caso e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Le cause del malore che ha stroncato l’operaio sono ancora da accertare.