Ficarra e Picone presentano “Santocielo”, il film di Natale che non ti aspetti

Una foto di scena tratta Santocielo, commedia natalizia di Francesco Amato e ottavo film di Ficarra e Picone che arriva in sala dal 14 dicembre in oltre 600 copie distribuite da Medusa, Roma, 5 Dicembre 2023. ANSA/US+++ ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING +++NPK+++