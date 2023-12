Ita Airways aumenta il numero di voli Palermo-Milano e Palermo-Roma

L’amministratore delegato di Gesap Vito Riggio, il presidente Salvatore Burrafato e il direttore generale Natale Chieppa hanno incontrato oggi all’aeroporto di Palermo il direttore generale di Ita Airways, Andrea Benassi, accompagnato dal management della compagnia. Benassi ha confermato l’aumento delle frequenze per i collegamenti da e per l’aeroporto di Palermo con Roma Fiumicino e Milano Linate, anche nel 2024. Inoltre, il direttore generale di Ita Airways non ha escluso, in futuro, una possibile collaborazione con l’aeroporto per quanto riguarda lo sviluppo di flussi di traffico internazionale e intercontinentale.

Intanto anche a novembre cresce il numero dei passeggeri e dei voli all’aeroporto internazionale di Palermo “Falcone Borsellino”. Nel mese appena trascorso sono transitati 474.912 passeggeri (miglior novembre di sempre), +14,7% rispetto allo stesso mese del 2022 (415.892). Resta alta anche la media dei passeggeri per volo: 141.

Tiene bene il traffico internazionale, che ha inciso per il 19% sul mese e per il 30% sul dato annuale.

Cresce anche il numero dei voli: 3.366 contro 2.878 di novembre 2022, con un incremento del 16,96%.

Da gennaio a novembre, hanno volato da e per l’aeroporto di Palermo 7.575.048 passeggeri (+13,96) contro i 6.647.279 di gennaio-novembre 2022, mentre i voli sono stati 52.231 (+6,89%) contro 48.864 del 2022. La media passeggeri per volo è di 145 contro i 136 dello stesso periodo del 2022. A dicembre si prevede il transito di mezzo milione di passeggeri, con una maggiore programmazione dei voli pari al 18%.