Una splendida voce siciliana a The Voice: l’11enne Giuliana Gioia conquista tutti

La piccola Giuliana Gioia, giovanissima cantante di 11 anni originaria di Taormina, ha stupito tutti nell’ultima puntata di The Voice Kids 2023, talent show musicale di Rai 1 condotto da Antonella Clerici. Giuliana si è esibita con una performance impeccabile sulle note di “Fiesta” di Raffaella Carrà, dimostrando fin da subito il suo grande talento canoro.

Accompagnata in studio dai genitori Giuliana Russotti e Ivan Gioia, noti imprenditori locali, e dagli zii Valeria Russotti e Alessandro Florio, Giuliana ha portato una ventata di energia positiva sul palco di The Voice Kids, senza mostrare il minimo segno di emozione nonostante la giovane età e l’importanza della competizione.

La scelta del brano, un grande classico di Raffaella Carrà, denota la passione di questa giovanissima cantante per i grandi artisti italiani. Ma ciò che ha davvero stupito è stata la perfetta padronanza della lingua spagnola con cui Giuliana ha interpretato il brano, dimostrando di saper cantare già 4 lingue a soli 11 anni.

Giuliana ha così conquistato il cuore del pubblico e della giuria, formata da Clementino e Gigi D’Alessio che ha voluto sottolineare proprio l’eccezionale abilità linguistica della giovane concorrente. Con la sua voce limpida e una spiccata personalità, Giuliana Gioia ha dimostrato di poter dire la sua in contesti importanti come The Voice Kids.

Sebbene questa volta non sia riuscita ad accedere alla fase successiva, battuta da altri talenti emergenti, il futuro sembra sorridere a questa promettente cantante siciliana. Giuliana ha stoffa da vendere e, nonostante la giovane età, possiede un controllo vocale e un’espressività tali da lasciar prevedere per lei una brillante carriera nel mondo della musica. La perfomance a The Voice Kids 2023 può essere solo l’inizio: una nuova meravigliosa voce siciliana è pronta a farsi strada.