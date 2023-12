Incendio in un appartamento in Corso Calatafimi a Palermo: residenti evacuati

Un incendio è divampato in un appartamento al quarto piano in Corso Calatafimi nei pressi del quartiere Rocca – Mezzo Monreale. Diverse squadre dei vigili del fuoco sono intervenute per cercare di limitare i danni.

I residenti sono stati messi in salvo e sono in corso le operazioni di spegnimento. Tante le chiamate alla sala operativa che segnalavano la presenza di un’intensa coltre di fumo che ha avvolto l’intero edificio. Paura in un palazzo di Corso Calatafimi, nei pressi della Rocca, dove è scoppiato un violento incendio al quarto piano di una palazzina. Le fiamme, divampate per cause ancora da accertare, si sono propagate nell’appartamento, sprigionando una densa nube di fumo nera che in poco tempo ha invaso tutto l’edificio.

